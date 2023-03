Live, Inter-Juventus 0-1: finisce il primo tempo a San Siro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/03/2023

Partita che si mette proprio nella maniera in cui l’aveva preparata Massimiliano Allegri. La squadra bianconera passa in vantaggio al primo ed unico errore dei nerazzurri che avrebbero avuto anche l’occasione per andare in vantaggio. Assente non giustificato Lautaro che sembra un fantasma. Dumfries, ancora troppi errori in fase difensiva

51′ – Finisce il primo tempo

45′ – Cinque minuti di recupero

41′ – Occasione Inter! Cross di Barella per Lukaku che di testa non trova di poco la porta

39′ – Occasione Juventus! De Sciglio mette in mezzo, Kostic non arriva di poco, poi Vlahovic si fa anticipare da Dumfries

30′ – Ammonito Gatti

29′ – Ammonito Barella

23′ – Gol Juventus! Kostic servito in profondità e con tutto il tempo del mondo fredda Onana

17′ – Occasione Inter! Bello scambio Lukaku-Barella che calcia solo davanti a Szczesny, ma il polacco è miracoloso

2′ – Occasione Inter! Barella prova dalla distanza, Szczesny manda in angolo

1′ – Rotola il pallone a San Siro

Inter-Juventus, ancora pochi istanti prima dell’inizio della gara. Una partita che non ha bisogno di presentazioni. Una sfida che da sempre rappresenta il meglio del calcio italiano. Una partita che è tradizione e vittorie. Inter-Juventus è tutto questo e anche di più. E lo è anche in questo campionato in cui le due squadre non si giocano posizioni di classifica per la lotta scudetto.

L’Inter, nel girone di ritorno, non battono la Juventus a San Siro dall’anno del Triplete. Una vera e proprio bestia nera la squadra bianconera a cui i nerazzurri dovranno fare molta attenzione visto anche il grande stato di forma.

Intanto, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulè; Vlahovic.

All. Massimiliano Allegri.