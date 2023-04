Inter-Juventus, domani la decisione su Lukaku: a cosa puntano i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/04/2023

Inter-Juventus, domani arriverà la decisione sulla squalifica di Romelu Lukaku per la partita di Coppa Italia. Nella sfida d’andata tra la squadra nerazzurra e quella bianconera, l’episodio che ha fatto più discutere è stato quello della reazione dell’attaccante interista, Romelu Lukaku, ai cori e ululati razzisti da parte della Curva della Juventus.

Il giocatore, vista l’esultanza polemica, è stato espulso, lo scorso 4 aprile, da parte dell’arbitro Massa e, dunque, ad oggi, salterà la sfida di ritorno. Ma nel frattempo, dopo la squalifica per un turno della stessa Curva bianconera, è arrivata la decisione di togliere tale sanzione, ragion per cui, in viale della Liberazione, si sono attivati per presentare ricorso contro la sanzione comminata all’attaccante belga.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani, dovrebbe arrivare la decisione definitiva da parte della Corte d’Appello Federale. La società nerazzurra punterà con decisione all’eliminazione della squalifica, spingendo anche sui tasti di una figuraccia ulteriore, specie all’estero, del nostro calcio davanti a palesi ed evidenti episodi di razzismo.