Inter-Juventus: Barella il migliore, Dimarco decisivo, Acerbi muro. Le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/04/2023

Inter-Juventus, le pagelle della squadra nerazzurra. Una vittoria che regala la finale di Coppa Italia alla squadra di Inzaghi. Il gol di Dimarco permette di giocarsi un’altra finale dopo quella dell’anno scorso. Adesso, però, testa alla Lazio. Intanto, di seguito, le pagelle dei nerazzurri.

ONANA, 6: Da sicurezza al reparto. La Juventus non gli da molti pensieri, ma lui gestisce bene il tutto. Con i piedi è un fattore.

DARMIAN, 6,5: Sempre preziosissimo in ogni situazione. Senso della posizione, capacità fisica nel corpo a corpo, interpretazione delle fasi. Giocatore fondamentale.

ACERBI, 7: Oggi porta un cartello con su scritto “da qui non si passa”. Chiesa non tocca palla. Milik idem. Partita sontuosa.

BASTONI, 6,5: Dai suoi piedi nascono sempre cose interessanti. Si spinge spesso in avanti per dare supporto a Dimarco in fase offensiva. Non soffre contro Di Maria.

DUMFRIES, 6: Ancora un passo avanti per l’olandese. Sempre i soliti problemi di dosaggio nei cross, ma quando parte è una forza della natura e dietro regge bene.

BARELLA, 7: Un fenomeno. Dai suoi piedi viene fuori l’assist al bacio per il gol di Dimarco. Ma quanta corsa e quanta qualità. Rischia l’infortunio ed esce per evitare guai peggiori. Il migliore dei suoi a livello di prestazione.

CALHANOGLU, 6,5: Regia precisa e senza strafare. Torna davanti alla difesa e non sbaglia nulla. Esce per un problema al flessore.

MKHITARYAN, 6,5: Oramai è un elemento irrinunciabile per Inzaghi. Meriterebbe il gol, ma Perin fa un vero e proprio miracolo.

DIMARCO, 7: Il suo gol consente all’Inter di giocarsi la sua seconda finale consecutiva in Coppa Italia. Ma oggi è davvero attento in fase di ripiego e non arretra di fronte ad un giocatore come Di Maria. Grandissima partita.

DZEKO, 6: Fa tantissimo lavoro sporco e gioco per la squadra. La forma non è quella migliore e si vede, ma delle due punte è quella che fa meglio.

LAUTARO, 5,5: Fallisce un paio di occasione ghiotte. Qualche numero e cambio di gioco interessante. Il gol al Benfica lo ha rivitalizzato, ma certe occasioni deve sfruttarle.

LUKAKU, SV

BROZOVIC, 6: Prezioso dal suo ingresso, scherma e gestisce il pallone in maniera intelligente.

CORREA, SV

GOSENS, 5,5: Potrebbe essere più preciso. Tatticamente è sempre puntuale e preciso, ma qualche cross potrebbe essere fatto meglio.

GAGLIARDINI, SV