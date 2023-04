Inter-Juventus, Barella e Calha usciti per infortunio: le condizioni dei due nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/04/2023

Inter-Juventus, la condizione fisica di Barella e Calhanoglu. Durante la partita di ieri sera contro la squadra bianconera, che i nerazzurri hanno sconfitto per 1-0 accedendo alla finale di Coppa Italia, due giocatori sono usciti per infortunio dal campo. Si tratta, come anticipato, di Nicolò Barella e di Hakan Calhanoglu, sostituiti da Marcelo Brozovic e da Roberto Gagliardini.

Al momento dell’uscita dal campo, ci si chiedeva quale potesse essere l’entità dei due infortuni. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ieri dal campo l’entità non sembrava essere particolarmente grave. Quest’oggi, alla ripresa degli allenamenti, l’impressione è stata ulteriormente confermata, dunque, i due centrocampisti saranno a disposizione per la partita decisiva in campionato contro la Lazio.

Buone notizie, allora, per Simone Inzaghi, che potrà avere i suoi due centrocampisti titolari in campo già domenica. Per una partita che andrà solo vinta per poter sperare di agguantare un posto alla prossima Champions League, vitale soprattutto per i conti.