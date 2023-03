Inter-Juventus, ancora polemiche per il gol di Kostic: la rivelazione di Dazn

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/03/2023

Inter-Juventus, ancora polemiche sul gol di Kostic. La scorsa domenica, la squadra nerazzurra, è stata nuovamente sconfitta in campionato, stavolta per mano degli uomini di Massimiliano Allegri. Una partita giocata male dai ragazzi di Inzaghi, e gestita peggio man mano che il tempo passava. Ma a far discutere è stato l’episodio del doppio tocco di braccio che ha portato al gol di Kostic.

Infatti, non si sono ancora placate le polemiche dopo la partita. L’errore c’è stato, ed è stato molto grave, dal momento che ha condizionato il risultato finale della partita. E a dimostrazione di questo, l’emittente Dazn, che ha trasmesso la partita, ha rivelato un retroscena che fa capire molto sulla chiarezza dell’irregolarità dell’episodio. Chiaro a tutti, ma non all’arbitro Chiffi e al Var, Mazzoleni.

Inter-Juventus, non si placano le polemiche dopo il doppio tocco di braccio che hanno portato al gol di Kostic

Dunque, a quasi una settimana dalla partita, le polemiche sono ancora tante e non si placano. Sull’episodio, ha parlato anche Dazn che ha mostrato alcuni retroscena della vicenda. Infatti, alcune immagini trasmesse, hanno fatto vedere come Barella abbia tranquillizzato i compagni, certo del tocco di braccio di Vlahovic.

Non solo, ma anche la panchina bianconera era certa dell’irregolarità dell’episodio, dal momento che Bonucci ha ammesso ai compagni l’effettività del tocco. Insomma, sull’errore ci sono pochi dubbi e fa specie che tanti non lo ammettano. Dopodichè è il caso di pensare ai prossimi obiettivi, perchè la stagione nerazzurra ha ancora moltissimo da dire su vari fronti.