Inter, Juve è già il passato Inzaghi guarda avanti (con preoccupazione)

di Redazione, pubblicato il: 27/11/2023

(Inter)Dopo il pareggio a Torino l’Inter si proietta in un’altra settimana di grande difficoltà ed impegno. Mercoledì la trasferta di Champions a Lisbona, ininfluente per la qualificazione agli ottavi, domenica sera altra trasferta a Napoli.

Inzaghi nel post partita dello Stadium guarda già avanti con qualche grattacapo. Pavard e Bastoni sono fuori, Sanchez ha accusato qualche problema muscolare al rientro dalle nazionali.

“Per noi è complicato, abbiamo due partite difficili e ci mancano giocatori. Poi Cuadrado si è allenato solo giovedì, Dumfries non è arrivato al meglio dopo la Nazionale. Siamo in emergenza, abbiamo dei problemini da risolvere e giocando ogni 48-72 ore non è semplice. La mia fortuna è avere giocatori sempre disponibili con me e lo staff”.