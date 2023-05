Inter, Javier Zanetti entusiasta della qualificazione. E che parole su Lautaro!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/05/2023

Inter, il vice-presidente Javier Zanetti parla dopo la partita. Un risultato ottenuto dopo 13 anni. L’Inter va in finale di Champions e attende l’altra finalista tra Real Madrid e Manchester City. Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il vice-presidente nerazzurro Javier Zanetti. Ecco le sue parole.

Sulla qualificazione alla finale: “Grande emozione, questo gruppo meritava di giocare un’altra finale di Champions. Aspettiamo domani per capire chi affronteremo, abbiamo fatto un lavoro importante. Chi tifi? Vorrei evitare il Real Madrid perché questa competizione sembra fatta per il Real Madrid. A questo punto, la cosa più importante è che siamo arrivati in finale. E’ stato un percorso lungo e difficile, un derby in semifinale non è semplice. Mi ricordo quello che ho perso da calciatore”.

Su Lautaro: “Felicissimo per lui, sta facendo un percorso straordinario. Ce lo teniamo stretto, è un punto di riferimento per noi. Per adesso ce lo teniamo stretto, godiamocelo. Lui è contento qui, ha trovato la sua casa, la sua famiglia, sono contenti di essere all’Inter e spero che lo possa essere più a lungo possibile. Quel girone era difficile, complimenti alla squadra e all’allenatore, nei momenti di difficoltà ha saputo reagire, all’allenatore che ha parlato poco e ha saputo reagire in campo”.