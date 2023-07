Inter Japan Tour, Inzaghi dirama i suoi convocati: non mancano le sorprese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/07/2023

Inter Japan Tour, Inzaghi dirama la lista dei convocati. La squadra nerazzurra si appresta a preparare la partenza per il Giappone in vista della tournèe in cui sarà impegnata in amichevoli di grande prestigio – tra cui quelle contro gli oramai ex Marcelo Brozovic e Milan Skriniar. Un momento in cui sarà importante prepararsi al meglio in vista della nuova stagione, cercando di integrare al meglio i nuovi acquisti nei meccanismi di squadra.

Intanto, in vista delle amichevoli da giocare, Simone Inzaghi ha diramato la propria lista dei convocati in cui non sono mancate le sorprese. Infatti, sono presenti giocatori fuori dal progetto come Sensi, Lazaro ed Esposito, mentre non compaiono Agoumè e Radu, evidentemente vicini ad un trasferimento.

Ecco la lista dei convocati: Alessandro Calligaris, Filip Stanković, Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Juan Cuadrado, Valentino Lazaro, Hakan Çalhanoğlu, Kristjan Asllani, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Marcus Thuram, Sebastiano Esposito, Giovanni Fabbian, Aleksandar Stanković, Giacomo Stabile.