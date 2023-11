Inter, Inzaghi trema, dopo Bastoni fermo un altro big

di Redazione, pubblicato il: 16/11/2023

(Inter) La sosta per le nazionali è vissuta da sempre dagli allenatori con trepidazione per le condizioni fisiche dei loro giocatori. Le ultime ore di Simone Inzaghi sono state ricche di brutte sorprese. Prima l’affaticamento muscolare di Bastoni che terrà fuori il difensore dalla partita contro la Macedonia. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico azzurro e da quello dell’Inter.

Nelle ultime ore la nuova tegola. Hakan Calhanoglu non si è allenato con la sua Turchia. Una infezione alle vie respiratorie lo ha costretto a dare forfait, anche per lui è da capire se potrà essere in campo per l’amichevole contro la Germania e per il match successivo contro il Galles valido per la qualificazione agli europei.