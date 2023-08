Inter, Inzaghi tra i primi tre allenatori d’Europa: il tecnico potrebbe portare a casa un premio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/08/2023

Inter, Simone Inzaghi tra i primi tre allenatori d’Europa. Mentre la società lavora in viale della Liberazione per completare la squadra in vista dell’inizio della nuova stagione e la squadra, invece, lo fa sul campo in vista dell’esordio contro il Monza, arriva una notizia molto positiva per Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro, infatti, è stato nominato dalla UEFA tra i primi tre finalisti come coach dell’anno della scorsa stagione. Inzaghi, è il finalista insieme a Pep Guardiola, vincitore proprio contro l’Inter della Champions League, e Luciano Spalletti, che con il Napoli ha trionfato in Serie A ed è riuscito ad agguantare il traguardo storico della semifinale di Champions League con i partenopei.

Il premio, verrà consegnato durante la cerimonia per i sorteggi dei gironi di Champions League che si terrà il 31 agosto al Grimaldi Forum di Monaco. Un possibile riconoscimento importante per un allenatore che è riuscito a raggiungere un traguardo inaspettato alla vigilia, dopo aver superato un girone di ferro in cui erano presente Bayern Monaco e Barcellona.

Quest’anno, Inzaghi, sarà chiamato ad un nuovo miracolo, sia per quanto riguarda il campionato che per la Champions League. Adesso è il momento di preparare bene la stagione in vista dell’esordio importantissimo e complicatissimo contro una squadra pericolosa come il Monza di Raffaele Palladino.