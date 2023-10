Inter, Inzaghi storce il naso: novità sulle condizioni fisiche di Cuadrado

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/10/2023

Inter, ci sono novità sulle condizioni di Cuadrado. Infortunatosi nella passata sosta per le nazionali, il colombiano Juan Cuadrado, sente ancora dolore al tendine d’Achille. Il giocatore era stato risparmiato dalla propria nazionale proprio per recuperare la forma migliore, ma il problema non è ancora scomparso.

Juan Cuadrado, in pieno accordo con lo staff medico nerazzurro, ha in questi giorni intrapreso un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine achilleo sinistro. Le condizioni del colombiano saranno rivalutate settimana prossima.