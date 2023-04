Inter, Inzaghi rivoluziona la squadra: solo due dei titolari rispetto al Benfica!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/04/2023

Inter, Simone Inzaghi rivoluziona la squadra per l’Empoli. Dopo la qualificazione in semifinale di Champions League, in cui i nerazzurri affronteranno il Milan, l’Inter dovrà rituffarsi con tutta la concentrazione possibile sul campionato. Contro, c’è l’Empoli di Paolo Zanetti che, nella partita d’andata, è già riuscito a sconfiggere Lautaro e compagni.

Ma in vista di domani, Simone Inzaghi, ha deciso di rivoluzionare la squadra, lasciando in campo solamente due elementi che sono partiti dal primo minuto nella sfida contro il Benfica. In porta, già, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ci sarà il primo cambio, con Onana in panchina ed Handanovic in campo.

Il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da D’Ambrosio, de Vrij e Acerbi. Il quintetto di centrocampo, potrebbe essere composto da Bellanova, al posto di Dumfries, e con Gagliardini, Brozovic, Calhanogli e Gosens. Infine, in avanti, la coppia dovrebbe essere quella con Romelu Lukaku ed il Tucu Correa, con Dzeko e Lautaro in panchina.