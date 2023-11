Inter, Inzaghi preoccupato da un suo big: il giocatore richiede riposo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/11/2023

Inter, Inzaghi preoccupato da un suo big. In casa nerazzurra sono ore di forte apprensione per le condizioni fisiche di alcuni giocatori. Infatti, dopo l’infortunio di Pavard nella partita contro l’Atalanta, ieri è arrivata la notizia anche del risentimento al polpaccio di Alessandro Bastoni, oltre che l’influenza di Calhanoglu. Notizie che non ci volevano, visto che al ritorno dalla pausa ci sarà il complicatissimo impegno contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Intanto, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi è preoccupato dalla condizione di un altro membro della sua rosa. Si tratta di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, nelle ultime due apparizioni, è apparso meno brillante rispetto a quanto aveva mostrato in questa stagione. Segno di una stanchezza e di un riposo che sarebbe meritato.

Ma, con gli infortuni di Pavard, Cuadrado e di Bastoni, e con lo scalare di Darmian nei tre dietro, Inzaghi non potrà tenerlo fuori e sarà costretto ad utilizzarlo anche a mezzo servizio. Insomma, nel momento più delicato, i nerazzurri hanno tanti problemi fisici in elementi importanti della propria rosa. Inzaghi dovrà ponderare bene le proprie scelte in vista della sfida dell’Allianz Stadium e dovrà sperare che non accada nulla di problematico in queste sfide.