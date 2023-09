Inter, Inzaghi parla prima del Sassuolo: il monito alla squadra e il punto sui nuovi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/09/2023

Inter, Inzaghi parla prima del Sassuolo. In casa nerazzurra c’è tanto entusiasmo dopo un inizio di stagione particolarmente esaltante. La squadra nerazzurra, infatti, è riuscita ad inanellare ben cinque vittorie nei primi cinque punti, raggiungendo il primato in solitaria in classifica a punteggio pieno. Intanto, alla vigilia della partita complicatissima contro il Sassuolo, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato ai canali ufficiali del club.

Quella contro i neroverdi, rappresenta una sfida molto importante, soprattutto perchè la squadra di Dionisi, specie a San Siro, ha sempre messo in pericolo l’Inter, riuscendo anche a batterla. Ci vorrà, dunque, la migliore Inter possibile per riuscire a portare a casa i tre punti.

Ecco le parole di Inzaghi: “E’ la quarta partita in dieci giorni con tanti giocatori che sono andati in nazionale e che hanno fatto tanti viaggi: ho una rosa competitiva, manca l’allenamento di oggi pomeriggio, poi deciderò come sempre fatto. Il Sassuolo viene da un’ottima partita con la Juventus, hanno un ottimo allenatore che dà una grande organizzazione: dovremo essere bravi e determinati a fare una partita importante”.

Sui cambiamenti rispetto al passato: “Creiamo tanto, è un dato di fatto da tantissimo tempo: stiamo lavorando tanto non solo con gli attaccanti per essere più determinati in area avversaria”.