Inter, Inzaghi felice a metà dopo il pari contro CR7. Ecco su cosa lavorare

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/07/2023

Inter, il pareggio contro l’Al Nassr ha aperto la tournée in Giappone. Al termine della gara il tecnico nerazzurro ha rilasciato dichiarazioni raccolte dal sito del club inter.it.

Ecco le sue parole.

“Tutti i nuovi innesti hanno fatto una buona partita: non è semplice arrivare in una squadra come l’Inter, che ha principi fissi e uno stile di gioco definito da due anni. Sono contento dei nuovi, tutti si sono ambientati nel migliore dei modi. In generale i ragazzi sono stati bravi nonostante il fatto che lavoriamo da poco tempo. Ieri abbiamo fatto un allenamento importante e con un grande carico di lavoro, stamattina c’è stata la rifinitura al campo e oggi abbiamo fatto una buona gara”

Inter, la prima buona a metà. Tante occasioni e un solo gol, ma Inzaghi è fiducioso ed esalta i nuovi arrivi

“Abbiamo dimostrato organizzazione: è stata una partita fatta bene, abbiamo creato tanto, ma dovevamo sfruttare meglio quello che abbiamo creato. Nella situazione del gol subito dovevamo fare meglio, ma miglioreremo: la condizione crescerà e si farà meglio in entrambe le fasi. Noi vogliamo sempre vincere, ma non è sempre possibile: quando aumenterà la condizione fisica diventeremo più lucidi anche sotto porta. Per le occasioni avute avremmo meritato la vittoria, ma anche l’Al-Nassr ha fatto un’ottima partita: è una squadra con tanti giocatori di valore, tutto il calcio arabo è in grande evoluzione.”