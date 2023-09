Inter, Inzaghi fa mea culpa sul gol di Berardi. E sull’umore della squadra…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/09/2023

Inter, Inzaghi parla dopo la sconfitta. Una partita che i nerazzurri non hanno giocato nel migliore dei modi, con parecchi singoli giù di condizione fisica e che non si sono mantenuti al loro livello. Alla fine arriva il primo k.o. in campionato che riporta gli uomini di Inzaghi sulla terra. Intanto, dopo la partita, il tecnico nerazzurro, ha analizzato vari aspetti.

Ecco le parole di Inzaghi: “Disanima giusta. Un buon primo tempo contro una squadra di valore e in salute. Dovevamo fare più di un gol nel primo tempo, nel secondo tempo siamo partiti bene, poi l’infortunio dell’uno a uno e non siamo più riusciti ad essere lucidi. E peggio dopo la prodezza di Berardi: abbiamo perso la nostra lucidità”.

Sul fatto che l’Inter ha sofferto le squadre con quattro giocatori offensivi: “Hanno similitudini, nel primo tempo siamo stati bravi, abbiamo concesso solo due ripartenze e non abbiamo sofferto più di tanto. Per quello che abbiamo creato e per le palle arrivate in area per centrocampisti ed attaccanti potevamo segnare di più. Ci sono poi episodi. che non girano a favore e contro squadre così se perdi lucidità e distanze è difficile”.

Sul gol di Berardi: “Lui è bravissimo, intenso. Un giocatore con grandissime qualità baliste, è un eurogol, non se ne vedono tanti. Purtroppo è capitato ma dovevamo essere più squadra, rimanere nelle distanze, non abbiamo creato più con lucidità come avevamo fatto prima del gol preso”.

Sul sapore di questa sconfitta: “I ragazzi erano abbattuti, ci dispiace, un ko che ci fa stare male, bisogna essere lucidi, capire dove fare meglio, tra 48 ore abbiamo un’altra gara difficile e dobbiamo essere pronti, lucidi e capire dove dovevamo fare meglio e come poter fare di più”.

Su Sanchez: “Sta bene, non ha fatto preparazione ma sta lavorando bene, ci aiuterà, si allena con noi sapendo i nostri metodi e principi e ci darà una mano. Infortunio Arnautovic ci toglie le rotazioni che per noi sono importantissimi, ma dobbiamo andare avanti e recuperare anche Cuadrado e Sensi che nelle rotazioni possono aiutarci”.