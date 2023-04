Juventus-Inter, Inzaghi rivoluziona rispetto alle attese: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2023

Inter, ci sono le formazioni ufficiali della partita contro la Juventus. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, la squadra di Simone Inzaghi cerca il ritorno alla vittoria in Coppa Italia. Inevitabilmente, la testa dei nerazzurri, è, in parte, già alla partita contro la Salernitana, ma l’importanza della partita rimane ugualmente alta. Il tecnico nerazzurro ha deciso di rivoluzionare tutto rispetto alle previsioni della vigilia, a dispetto di una Juventus che vuole puntare con decisione alla finale contro una tra Fiorentina e Cremonese.

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

All. Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.