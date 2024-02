Inter, Inzaghi, come se il +7 non esistesse

di Redazione, pubblicato il: 14/02/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport spiega l’atteggiamento che Simone Inzaghi sta tenendo per tenere alta l’attenzione della squadra dopo il successo di Roma e la sconfitta casalinga della Juventus.

“La testa deve restare sintonizzata sulla prossima partita, quella contro la Salernitana, che deve essere preparata al massimo. Senza fare calcoli dopo l’allungo sulla Juventus, ora distante 7 punti in classifica, o senza farsi distrarre dal ritorno della Champions e dalla gara contro l’Atletico Madrid. Simone Inzaghi non sente aria di scudetto né di fuga decisiva. E vuole che la squadra faccia come lui. Ecco perché nella riunione di stamani davanti al video non ha fatto accenni al ko di ieri sera della Signora contro l’Udinese…

“Secondo Inzaghi non è certo arrivato il momento di gestire, di scegliere le partite in cui dare il massimo e quelle in cui abbassare i giri del motore. L’approccio giusto all’incontro, la concentrazione difensiva e il gioco dovranno sempre essere quelli giusti. Contro la Salernitana esattamente come contro l’Atletico. “