Inter, Inzaghi col fiato sospeso: un big si ferma in nazionale. Ecco l’entità dell’infortunio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/11/2023

Inter, un big si ferma in nazionale. Brutte notizie per la squadra di Inzaghi che, in attesa del big match contro la Juventus che andrà in scena all’Allianz Stadium dopo la sosta, rischia, dopo Pavard, di dover rinunciare ad un altro big della propria rosa. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Alessandro Bastoni si è fermato durante l’allenamento con la maglia azzurra della Nazionale.

Il difensore interista ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio e domani verranno effettuati i primi esami per verificare la reale entità dell’infortunio. A spaventare è il punto delicato in cui il giocatore si è infortunato. Il polpaccio, è sempre una zona del corpo che da parecchie noie ai giocatori.

La società nerazzurra è in diretto contatto con lo staff medico della nazionale per capire quale sarà l’entità del problema. L’Inter si augura che l’entità sia particolarmente lieve, onde evitare di dover avere un altro indisponibile per i prossimi importantissimi impegni di campionato e Champions League.

Inzaghi e i tifosi nerazzurri sono con il fiato sospeso. Bastoni dopo Pavard rischia di saltare lo scontro al vertice che è importantissimo anche in termini di classifica. La Juventus, in campionato, nella passata stagione, è stata una vera e proprio bestia nera per Inzaghi e i suoi, dal momento che è riuscita a vincere entrambi gli scontri diretti. Aver uomini in meno per la sfida sarebbe oltremodo deleterio per la squadra nerazzurra.