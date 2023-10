Inter, inizia il tour de force. Settimana di fuoco da Torino alla Roma

di Diego De Cicco, pubblicato il: 19/10/2023

Inter, si riparte da Torino per la prima settimana del tour de force dei nerazzurri. Dopo il passo falso casalingo con il Bologna e la pausa per le nazionali, i nerazzurri sono attesi dai granata sabato pomeriggio. Ci sarà poi il match di Champions League in casa contro il Salisburgo e poi la Roma dell’ex idolo Lukaku la domenica successiva.

Inzaghi avrà il compito di gestire al meglio le forze, in un periodo nel quale non si possono perdere punti, né in campionato né in Champions League.

Inter, settimana intensa per Inzaghi che deve centellinare le forze. A Torino dentro Frattesi per Barella

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico ripartirà sicuramente dalla ThuLa in attacco dall’inizio e sia sabato, che contro il Salisburgo e anche contro la Roma, domenica 29 ottobre.

Fermo restando la coppia d’attacco è probabile che ci saranno dei cambi a partire dal centrocampo. Frattesi è candidato a partire titolare contro il Torino al posto di Barella con Calhanoglu in regia e Mkhitaryan.