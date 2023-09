Inter, infortunio Arnautovic: quando tornerà l’attaccante? C’è la stima dei tempi di recupero

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/09/2023

Inter, c’è la stima dei tempi di recupero per Marko Arnautovic. La giornata di ieri, in cui l’Inter era impegnata nella trasferta di Empoli, nonostante la vittoria della squadra nerazzurra, è stata caratterizzata dall’importante infortunio accorso a Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, che era da pochi minuti entrato in campo, dopo uno scatto in profondità, ha avvertito dolore alla gamba ed è stato costretto a fermarsi e ad uscire dal campo di gioco.

Nella giornata di oggi, sono stati effettuati gli esami strumentali da parte dello staff medico nerazzurro che hanno evidenziato una lesione di media entità al bicipite femorale. Un infortunio che sicuramente non ci voleva e che costringerà Inzaghi a chiedere gli straordinari ai tre attaccanti rimasti in rosa, ovvero Lautaro, Thuram e Sanchez.

Intanto, la domanda che ci si pone è quanto tempo dovrà rimanere fuori Arnautovic. Secondo la redazione di Sky Sport, l’ex centravanti del Bologna, sicuramente dovrà rimanere fuori dal campo per 45 giorni che potrebbero prolungarsi fino ad un massimo di 60. Insomma, due mesi lontano dal campo. Il giocatore, dunque, potrebbe saltare ben dieci partite con la maglia dell’Inter, ben sette di campionato e tre di Champions League.

L’obiettivo di Arnautovic e di Inzaghi è quello di poter recuperare per la partita contro la Juventus che si giocherà a novembre. Ovviamente non giocherà da titolare, ma di sicuro potrà ritornare a respirare l’aria del campo e dare il suo contributo anche se solo per qualche minuto.