Inter, in porta si tenta il doppio colpo. Uno può arrivare a zero

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/06/2023

Inter, continua il giro di nomi attorno a chi occuperà la porta nerazzurra la prossima stagione.

Con Onana che sembra davvero prossimo all’approdo in Premier League, precisamente al Manchester United e con Capitan Samir Handanovic in scadenza secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci saranno due entrate. Inter, in porta si punta al doppio colpo. Navas per il presente, Trubin per il futuro.

Gli indizi portano a due portieri internazionali. Il primo è Keylor Navas. Il giocatore ex Real Madrid è un usato garantito e a fronte dei suoi 37 anni il PSG, proprietario del cartellino lo farà partire gratis. Per la rosea si tratterebbe di una sorta di risarcimento a Zhang per aver strappato all’Inter Skriniar a parametro zero. C’è poco da dire sul portiere sudamericano che con la gli spagnoli ha vinto 3 Champions League e l’ultimo anno ha giocato tra i pali del Nottingham Forest.