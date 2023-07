Inter, in Giappone passione e milioni. Ecco quanto incasserà Zhang

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/07/2023

Inter, la tournée in Giappone fa felici non solo i tifosi nerazzurri del Sol Levante, ma anche le casse di Zhang.

Secondo quanto riporta calcioefinanza.it, i nerazzurri incasseranno circa 2,5 milioni dalla loro tournèe in oriente. È la terza volta nella storia che l’Inter trascorre la sua pre season in Giappone. La prima volta fu il lontano 1981 la seconda e ultima nel 2004. Inter, la tournée in Giappone vale 2,6 milioni. Match contro l’Al-Nassr di Brozovic e il PSG di Skriniar.

In Giappone la squadra di Inzaghi scenderà in campo in amichevoli di lusso. A partire dal 27 luglio quando incontrerà gli arabi dell’Al- Nassr ad Osaka. Nella squadra di Cristiano Ronaldo ci sarà anche l’ex Marcelo Brozovic passato poche settimane fa agli arabi. Altra partita sarà disputata a Tokyo il primo agosto contro il PSG, dell’altro ex illustre Milan Skriniar.

Non solo soldi ma anche passione. I tifosi nerazzurri in Giappone sono addirittura 1,6 milioni, sono tre gli inter club presenti oltre agli Inter Campus che da anni portano i valori del calcio in Giappone. È sicuro che il loro tifo si farà sentire.