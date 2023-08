Inter, in chiusura un’altra entrata. Il portiere è garantito da…  Thohir

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/08/2023

Inter, si avvicina un altro acquisto. Lo slot del secondo portiere sarà occupato da Emil Audero.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul giocatore che dovrebbe raggiugnere Milano da Genova sponda Sampdoria. La società nerazzurra, che all’inizio voleva prendere un portiere giovane da far crescere all’ombra di Sommer, ha poi deciso di portare alla Pinetina l’esperto Audero che conosce benissimo il calcio italiano. È probabile che sarà lui il portiere di Coppa Italia, ma la sua presenza permette a Inzaghi di stare tranquillo anche qualora dovrà chiamarlo in causa in match di campionato o Champions. Inter, per il secondo portiere si punta su Audero della Sampdoria. Il giocatore nato in Indonesia è uno dei pallini dell’ex presidente. Nonostante la retrocessione della Samp anche la scorsa stagione Audero non ha sfigurato. Inoltre ha mostrato tanta sicurezza e calma anche nel parare i calci di rigore. NE ha respinti tre su otto subiti, precisamente a Cicerelli della Reggina in Coppa Italia, a Cyriel Dessers della Cremonese e infine uno a Matteo Politano del Napoli tricolore.

Una curiosità che sottolinea la rosea sono le origini del portiere. Audero infatti pur essendo di cittadinanza italiana e con l’Italia ha giocato nelle giovanili della nazionale è nato a Mataram sull’isola di Lombok in Indonesia. Di fatto era uno dei pallini dell’ex presidente dell’Inter Erick Thohir che nel 2015 in un’intervista parlò di lui come il giocatore che avrebbe voluto soffiare alla Juventus, squadra nella quale il portiere è cresciuto.