Inter, in Champions la Juve tifa per te, parola di Palmeri

di Redazione, pubblicato il: 07/10/2023

(Inter) Nella corsa per la conquista del passaggio del turno in Champions i nerazzurri avranno diversi in più. Strano a dirsi si tratterà della Juventus e di molti tifosi bianconeri.

Il motivo lo ha spiegato Tancredi Palmeri.

“Il Salisburgo è al momento l’immediata inseguitrice della Juve per l’ultimo posto disponibile per il Mondiale per Club 2025, e se non vincesse le prossime due non potrebbe matematicamente più raggiungerla”.