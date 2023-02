Inter, in Champions la difesa è un muro. Nessuno come i nerazzurri

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/02/2023

Inter, la difesa nelle notti di Champions del Meazza è un muro quasi invalicabile.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, solamente il Bayern Monaco è riuscito a scalfire la retroguardia nerazzurra tra le mura amiche. Inoltre è la prima volta che in Champions League i nerazzurri sono riusciti a vincere 3 partite di fila a San Siro. Alla vittoria sul Barcellona per uno a zero è seguito il poker contro il Viktoria Plzen e il “corto muso” contro il Porto di mercoledì scorso.

Non solo in Champions, ma anche in campionato in questo 2023 sembra che le cose siano migliorate. L’Inter infatti nelle prime 12 partite di quest’anno solare è riuscita a far rimanere la porta inviolata in ben 7 partite. Analizzando poi le 5 volte squadre che sono riuscite a segnare si vede che quasi sempre i gol subiti sono stati frutto di prodezze o situazioni particolari. Nel primo caso rientra il gol del Parma in Coppa Italia, mentre nel secondo l’inferiorità numerica contro l’Empoli, che è costata carissima ai nerazzurri. Se i gol subiti contro Cremonese e Udinese non hanno fatto perdere punti, sanguinolenti sono stati quelli presi dal Monza che hanno inchiodato la squadra di Inzaghi al pari. Inter, dopo il Bayern nessuno è riuscito a segnare al Meazza nelle notti europee. Anche in campionato nel 2023 la musica è cambiata.

Interessante per il tecnico sono le prestazioni sfornate contro le big. Zero gol incassati contro l’imbattibile Napoli, nei due derby contro il Milan, contro l’Atalanta in Coppa Italia e contro il Porto in Champions. Davvero niente male, anche se finora fuori casa i numeri sono ben diversi.

Sta di fatto che l’Inter guida la speciale classifica dei clean sheet del 20223. Appaionono lontani i match in cui la porta dell’Inter si riempiva di palloni. A inizio stagione sono state addirittura 5 le partite in cui l’Inter ha incassato 3 gol. Nello specifico era successo contro la Lazio, il Milan, l’Udinese, la Fiorentina e il Barcellona in Catalogna. Nelle prime otto giornate di campionato erano addirittura 13 i gol subiti ora, dopo la 28esima è quota 27. Importantissimo è stato l’innesto in pianta stabile di Francesco Acerbi che ha dato sicurezza a tutto il reparto. Nota di merito anche ad Onana che anche contro il Porto ha sfornato una bella prestazione con due interventi decisivi effettuati in meno di un secondo.