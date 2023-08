Inter, in attacco porte aperte per un ritorno, ma a una condizione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/08/2023

Inter, il campionato è iniziato, ma il mercato non è ancora concluso.

Le situazioni calde sono due: la prima riguarda l’arrivo di Pavard (qui le ultime), mentre la seconda su un cambio in attacco.

In mattinata, a Radio Serie A, Beppe Marotta ha parlato anche della situazione di Joaquin Correa che Inzaghi non ha mandato in campo contro il Monza. L’amministratore delegato del club nerazzurro non si è nascosto e sul Tucu ha dichiarato: “Quando convivi con un calciomercato che continua a esservi mentre giochi, chi non gioca chiede di essere trasferito. Correa invoca spazio e non siamo indifferenti a questo, ma soprattutto non tratteniamo i giocatori per orza. Se vorrà andare via, verrà accontentato”.

Inter, in attacco in uscita Correa direzione Torino. Se esce il Tucu aumentano le quotazioni di un ritorno di Sanchez.

La dichiarazione fa il paio con le voci che vedrebbero il Torino esser uscito allo scoperto sull’attaccante argentino. Come riporta anche Tuttosport in edicola oggi, i granata vorrebbero Correa in prestito. La trattativa ancora non è decollata, ma dopo le dichiarazioni odierne di Marotta aumentano le possibilità di un’apertura. Qualora si arrivi alla cessione dell’argentino sarà doveroso riempire il buco in attacco che verrà a crearsi. A tal proposito torna in auge il possibile ritorno di un ex. Si tratta di Alexis Sanchez che più volte ha mandato segnali di apertura per un suo possibile ritorno in nerazzurro. Al momento il cileno è in uscita dal Marsiglia e prima di accettare altre destinazioni starebbe cercando veramente di capire se ci sia la possibilità di un ritorno. Marotta, sempre nell’intervista a Radio Serie A, ha detto “Sanchez? Mi fa piacere che si sia rilanciato nel Marsiglia, è un campione e ha dato segnali positivi dal momento del suo addio all’Inter”.