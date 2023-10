di Redazione, pubblicato il: 11/10/2023

(Inter) Leo Turrini, voce della Formula 1 di Sky e grande tifoso nerazzurro ha parlato su Tutti Convocati della attualità dell’Inter.

“Quando si parla di Guardiola si fa riferimento ad un guru, lui la leadership ce l’ha nel DNA. Secondo me il problema di Inzaghi siamo noi interisti. Nell’Inter c’è un ambiente in perenne movimento, i giudizi cambiano tutti i giorni, si sta sulle montagne russe. Vinci col Benfica e sei un fenomeno, pareggi col Bologna ed è da buttare via tutto”.