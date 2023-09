Inter, il Toro punta alla storia nerazzurra. Gli obiettivi sono chiari

di Diego De Cicco, pubblicato il: 11/09/2023

Inter, Lautaro Martinez ha deciso di legarsi ai nerazzurri non solo a parole ma con i fatti.

Il neo capitano dell’Inter vuole scrivere la storia del club e come riporta oggi il Corriere dello Sport non vuole fermarsi. Il Toro con la doppietta alla Fiorentina dell’ultimo turno di Serie A è già entrato nella top 10 dei marcatori all time dell’Inter. Ora però punta a diventare anche il secondo argentino con più presenze. Inter, Lautaro Martinez punta ai record degli argentini nerazzurri. Prossimo obiettivo: superare i gol di Icardi

Se infatti Javier Zanetti è praticamente inavvicinabile dal punto di vista delle presenze in maglia nerazzurra il secondo argentino ad aver più presenze è Demaria che negli anni 30 del novecento scese in campo 295 volte con la maglia dell’allora Ambrosiana Inter. A Lautaro mancano “solo” 54 presenze per eguagliarlo. Il Toro non solo vuole diventare tra gli argentini più presenti in maglia nerazzurra ma anche tra i più prolifici. Al momento il suo connazionale più prolifico nella storia dell’Inter è Mauro Icardi. Per raggiugnere l’ex capitano nerazzurro mancano 17 reti. Riuscirà a superarlo già in questa stagione? Tutti i tifosi nerazzurri se lo augurano anche perché mai come quest’anno il toro è partito a bomba: 5 gol nelle prime tre partite di campionato sono una premessa eccellente.