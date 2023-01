Inter, il tifo non si discute. Altro record per la Milano nerazzurra

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/01/2023

Inter, qualunque sia la partita San Siro si riempie di tifosi. Sempre, anche stasera ci saranno numeri da urlo.

Al Meazza alle ore 21 ci sarà il calcio di inizio di Inter-Parma, partita valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/23. Per i nerazzurri si tratta dell’esordio stagionale nella competizione, dopo che lo scorso anno si portarono a casa la coppa nella bella finale di Roma. Contro la Juventus la partita finì 4-2 dopo i supplementari. Inter, per la partita contro il Parma di Coppa Italia staccati oltre 40.000 tagliandi. È record per un ottavo di finale.

Come riporta il sito calcioefinanza.it, nonostante il freddo, a San Siro sono attesi oltre 40.000 spettatori. SI tratta di un record per una partita degli ottavi di finale della coppa nazionale da quando è stata varata la formula della partita secca. Dato che è clamoroso tenendo presente che l’avversario sia di una categoria inferiore e soprattutto considerando che tutti gli oltre 40mila tagliandi sono stati acquistati dagli spettatori, non facendo parte il match di alcun abbonamento.

Per quanto concerne un ottavo di finale il precedente record nerazzurro fu di 38.478 spettatori per la partita Inter-Sampdoria della stagione 2014/15, in quel caso però il match era inserito nell'abbonamento. Il risultato fu di 2-0 per i nerazzurri. Mentre furono registrati ben 28.914 spettatori per l'ottavo di finale Inter-Cagliari della stagione 2019/20, anno in cui la partita era a pagamento anche per gli abbonati. La partita finì 4-1 con doppietta di Lukaku ( qui la situazione del belga ).

Nonostante gli alti e bassi della squadra, reduce dall’inaspettato pari di Monza, i tifosi interisti confermano la loro passione per i colori nerazzurri.