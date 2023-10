Inter, il salto di qualità frutto di un momento preciso (Sky)

di Redazione, pubblicato il: 21/10/2023

(Inter) Maurizio Compagnoni su Sky Sport ha presentato il match odierno che vedrà i nerazzurri impegnati a Torino. A suo giudizio i granata hanno le armi per mettere in difficoltà i ragazzi di Inzaghi soprattutto per l’aggressività che riescono a mettere sul campo. La squadra ha avuto picchi di rendimento altissimi in questo avvio di stagione e anche qualche passaggio a vuoto legato anche all’età della squadra non propriamente giovanissima.

“Per me i nerazzurri hanno fatto un grande salto di qualità determinato dalla sfinale di Champions League, pur perdendola. L’Inter ha capito di essere una grande realtà del calcio internazionale. Io raramente ho visto mettere il Manchester City di Guardiola così in difficoltà com’è riuscita a fare l’Inter.”