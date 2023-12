Inter, il primo regalo di Natale ai tifosi lo fa Lautaro

di Redazione, pubblicato il: 08/12/2023

(Inter) Lautaro Martinez parla ai microfoni di Mediaset e confeziona il primo splendido regalo per i tifosi nerazzurri. Le sue parole a proposito del rinnovo del contratto sono chiare

Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare. La firma per me è pronta, mancano solo un paio di dettagli. La gente mi vuole bene e io ne voglio a loro. La società farà la sua parte, io sto facendo la mia. Manca poco, non c’è problema”.