Inter, il presidente Zhang parla del risultato raggiunto. E sulla cessione…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/04/2023

Inter, il presidente Zhang parla dopo il Benfica. Un risultato storico, quello del raggiungimento della semifinale, e che mancava da ben 13 anni. Proprio di questo ha parlato il presidente nerazzurro, Steven Zhang, che poi ha anche detto la sua su un’eventuale cessione. Ecco le sue parole ad Amazon Prime Video.

Sul risultato raggiunto: “Abbiamo iniziato da lontano, avevamo giocatori che non avevano vinto niente e adesso siamo qui grazie a loro e allo staff. Il derby? E’ una rivincita per noi per quello che è successo nel passato”.

Sull’eventualità di fare bene in Champions e senza quarto posto: “Questo vuol dire tanto. Ogni partita per me è come se fosse una finale e in campionato la squadra deve fare di tutto per raggiungere il quarto posto. Emozioni dopo il terzo gol? Molto contento perchè Correa non segnava da tanto tempo. Commosso? Sicuramente”.

Sell’eventualità di una cessione: “Non stiamo parlando con nessuno, ma siamo concentrati per poter fare ogni singolo passo”.