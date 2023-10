Inter, il nuovo sponsor fa volare squadra e società

di Redazione, pubblicato il: 03/10/2023

(Inter) Nelle ultime ore si sono intensificate le voci sull’arrivo di un nuovo sponsor. Stavolta non si tratta di un accordo secondario, il nome è di prestigio assoluto e le prospettive aprono scenari decisamente importanti per il club nerazzurro.

Il nome che fa sognare è quello di Qatar Airwais. La compagnia di bandiera qatariota che già sponsorizza la Formula 1 ed il PSG si avvicina a grandi passi alla partnership con l’Inter, per il momento come vettore ufficiale nerazzurro. Resta da vedere se il main sponsor Paramount+ sarà disponibile ad allungare il contratto di un anno. In caso contrario la compagnia aerea di Doha potrebbe prenderne il posto sulle maglie nerazzurre già dalla prossima stagione.