Inter, il Milan sbeffeggia, il video è virale

di Redazione, pubblicato il: 21/02/2024

(Inter) Kanye West era in tribuna a San Siro ieri per assistere a Inter Atletico Madrid. Il rapper si è presentato coperto da una maschera che ne copriva il volto, un abbigliamento già presentato nel corso di altri eventi.

Il Milan non ha perso tempo per ironizzare. Da qualche ora circola sui social un video in cui si vedono imitatori di diversi personaggi famosi dello spettacolo ( Dua Lipa,Tom Cruise, Will Smith e Gérard Depardieu) aggirarsi per la sede.

Video simpatico senza dubbio, vista la situazione dei rossoneri viene spontaneo da pensare che chi si accontenta gode.