Inter, il giornalista sta con Inzaghi e non ci sta: la domanda che fa discutere

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/08/2023

Inter, il giornalista si schiera con Inzaghi. In casa nerazzurra sono ore particolarmente movimentate per quanto riguarda il calciomercato. Già nelle scorse settimane, sono stati tanti i movimenti in entrata e in uscita per la società di viale della Liberazione che, di fatto, ha effettuato una vera e propria rivoluzione.

Ma, dalle colonne del quotidiano Il Giornale, il giornalista Gianni Visnadi, si schiera apertamente dalla parte di Simone Inzaghi dal momento che, per la dirigenza nerazzurra, gli è stato affidato il compito di dover arrivare alla seconda stella, pur avendo una squadra più debole della passata stagione. Pertanto, il giornalista si pone una domanda che, di certo, farà discutere l’ambiente interista.

Ecco le parole di Visnadi: “Se Osimhen firma e resta, il Napoli forse è l’unica davvero a posto, pur con le incognite Garcia e Natan al posto delle certezze Spalletti e Kim, ma qui ormai non c’è rimedio. Prendiamo l’Inter: se non vince lo scudetto, anzi probabilmente se non sarà già in fuga a metà stagione, Inzaghi ripasserà sui carboni ardenti che tanto ha frequentato l’anno scorso, prima di Istanbul. Eppure gli hanno smontato la squadra, dato due portieri l’altro giorno (per scoprire presto che magari il secondo è meglio del primo) e ancora manca il centravanti. Perché dovrebbe essere obbligato a vincere?”.