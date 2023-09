Inter, il giornalista individua le criticità. E che affondo su Alexis Sanchez!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/09/2023

Inter, il giornalista individua le criticità della rosa. In casa Inter è tempo di riflessioni dopo la brutta sconfitta ottenuta ieri sera contro il Sassuolo a San Siro. Una partita giocata oggettivamente male dalla squadra di Inzaghi, che oltre ad avere avuto molta stanchezza e poca lucidità, in certe fasi della partita è stata anche molto presuntuosa. Proprio per questo, già contro la Salernitana, è il momento di riscattare quanto fatto ieri sera.

Intanto, dopo la partita, dagli studi Mediaset, al programma Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani, ha individuato quelle che, a suo modo di vedere, sono le criticità della rosa di Simone Inzaghi che dovrà affrontare la stagione. Il giornalista, tra le altre cose, da anche un giudizio molto netto per quanto riguarda un giocatore come Alexis Sanchez, che ieri non è entrato bene in partita.

Ecco le parole di Trevisani: “L’Inter è la rosa migliore del campionato: poi ci sono alcune criticità e l’Inter le ha davanti. Se Thuram e Lautaro non girano, non c’è centributo. Sanchez era già in calo due anni fa, cambia la partita in peggio perché gioca peggio di Thuram, che non avrei tolto. Davanti è leggera se Thuram e Lautaro non fanno fiamme: per il resto ha due giocatori per ruolo e un portiere che para come Onana ma non è così bravo coi piedi e ha meno personalità”.