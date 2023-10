Inter, il giornalista è certo: “Nerazzurri da scudetto”. E sui fischi a Lukaku…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/10/2023

Inter, il giornalista vede i nerazzurri favoriti per lo scudetto. In casa nerazzurra, dopo le vittorie contro Torino, in campionato, e Salisburgo, in Champions League, è tempo di rituffarsi di nuovo sul campionato. Infatti, la squadra nerazzurra sta preparando, ad Appiano Gentile, la complicatissima sfida contro la Roma degli ex Josè Mourinho e Romelu Lukaku,

Intanto, intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse.it, il giornalista Francesco Repice ha parlato del campionato dei nerazzurri e dei fischi “promessi” nel prossimo turno allo stesso Romelu Lukaku. Ecco le parole di Repice.

Sull’Inter favorita per lo scudetto: “Sì, assolutamente sì. Ha una rosa profonda, un organico forte, una guida tecnica continua, non ha subito scossoni particolari a livello di mercato e societario. Non ha vinto ancora il campionato con Inzaghi ma ci è andata vicino, e ha fatto una finale di Champions League. Ha vinto poi diverse coppe in Italia, quindi credo sia la favorita numero uno per vincere il campionato”.

Sui fischi a Lukaku: “Non mi sembra un giocatore che si fa intimorire. Detto questo, è giusto che i tifosi nerazzurri reagiscano così: il tifoso deve fare il tifoso, e se crede di essere stato tradito dal suo ex beniamino allora è giusto che fischi. Oltretutto non è una cosa incivile, è un modo molto sereno di manifestare il proprio dissenso”.