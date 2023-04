Inter, il giornalista consiglia Inzaghi: ecco come fermare il Benfica

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/04/2023

Inter, il giornalista consiglia Simone Inzaghi. Un periodo non propriamente florido quello della squadra nerazzurra che, in questa fase della stagione, sembra essere entrata in piena crisi di risultati. Una squadra che, non solo non riesce più a vincere, ma nemmeno più a segnare con una certa continuità come sempre è riuscita a fare in passato.

Intanto, domani sera, ci sarà la sfida valida per i quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Una sfida complessa, contro una squadra capace di creare pericoli in ogni zona di campo. Proprio di questo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato il giornalista Maurizio Compagnoni che ha voluto consigliare Inzaghi su come provare ad arrestare i portoghesi.

Sul percorso in Champions dei nerazzurri: “Vanno ritrovate le motivazioni. Quest’anno l’Inter ha regalato molte amarezze ai tifosi, a Inzaghi e alla società. Eppure in un momento difficile in campionato fece due belle partite con il Barcellona, soprattutto al Camp Nou. All’andata andò di lusso, al ritorno meritava la vittoria”.

Poi, ancora Compagnoni: “Mi aspetto una squadra al 100% delle sue possibilità con il Benfica. Problemi a segnare? Ci sono momenti in cui tiri 10 volte in porta e non entra e in cui ti sbatte sullo stinco e va in rete. I portoghesi sono un avversario forte, che però ha perso con il Porto nell’ultima giornata. I nerazzurri se la giocano, dipende molto da Goncalo Ramos e Rafa Silva, se Inzaghi riuscisse a ingabbiarli le possibilità di qualificarsi sarebbero tante”.