Inter, il giornalista avverte su due nuovi acquisti. E per lo scudetto, la favorita…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/09/2023

Inter, Luca Marchetti parla del mercato nerazzurro. Mentre la squadra di Simone Inzaghi, in questo momento, si è scissa affinchè ogni calciatore potesse raggiungere la propria nazionale, la dirigenza approfitta della pausa per fare le prime valutazioni di inizio stagione. Infatti, le tre vittorie su tre partite giocate in campionato hanno portato entusiasmo, ma soprattutto hanno mostrato la perfetta integrazione dei tanti nuovi arrivati.

Proprio a tal proposito, intervistato da TMW Radio, ha parlato il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti. Il giornalista ha affermato come la società nerazzurra abbia operato bene sul mercato, spendendo quanto ricavato – 100 milioni di euro. Ma, lo stesso Marchetti, non vuole fare voli pindarici e dopo tre turni tira il freno per quanto riguarda due nuovi acquisti come Marko Arnautovic e Marcus Thuram.

Per il giornalista, infatti, è ancora presto per dire se davvero i due giocatori potranno portare un apporto positivo alla causa nerazzurra, e le sole tre partite giocate sono troppo poche. Proprio per questo, sempre per Marchetti, la favorita per la vittoria del campionato non è la squadra nerazzurra, ma il Napoli, anche al netto dell’ultima sconfitta contro la Lazio.

Vedremo se l’opinione del giornalista sarà corretta o sarà smentita. Di sicuro, l’Inter, lotterà per poter vincere lo scudetto. L’inizio è promettente, ma adesso bisogna continuare a portare in casa vittorie sulla scia della continuità.