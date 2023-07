Inter, il giocatore vuole solo i nerazzurri. Chiaro il segnale per la dirigenza

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/07/2023

Inter, il nodo portiere rimane e sembra che portare Yann Sommer a Milano stia diventando un’impresa.

I nerazzurri sono partiti per il Giappone con portieri considerati di riserva e a meno di un mese dall’inizio del campionato la questione inizia a preoccupare.

Ad andare incontro all’Inter sembrerebbe essere lo stesso portiere elvetico del Bayern Monaco. Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, il portiere, dopo aver saltato la scorsa settimana un’amichevole, stamattina non ha svolto l’allenamento con la squadra. Squadra che nel pomeriggio parte anche essa per il Giappone per la tourneé estiva. Per la rosea la mancata presenza del giocatore all’allenamento sarebbe un tentativo dello stesso di forzare la mano per agevolare la trattativa.

Lui vuole l’Inter e chiede al club bavarese di liberarlo non per la cifra richiesta di sei milioni ma per 3/4 come vorrebbero i nerazzurri. Non sarebbe però soltanto una questione economica quella che ha portato all’alt dei tedeschi al trasferimento. Infatti la dirigenza del Bayern non vuol rischiare di rimanere senza portiere non conoscendo ancora i reali tempi di recupero di Neuer. A tal proposito sul mercato si sta muovendo per portare a Monaco Mamardashvili del Valencia, ma la trattativa in questo caso sarebbe già naufragata a causa del prezzo richiesto dagli spagnoli. Al momento dunque Sommer all’Inter è in una situazione di stallo, certo se si sbloccasse potrebbe andare in Giappone da bavarese e rientrare in Europa da interista.