Inter, il ds dell’Aarhaus annuncia l’addio di Bisseck. E che elogio per il tedesco!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/06/2023

Inter, il ds dell’Aarhaus, Stig Inge Bjørnebye, annuncia l’addio di Bisseck. In questi primi giorni di calciomercato, la società nerazzurra sta cercando di capire quali possono essere i profili migliori per la prossima stagione da regalare a Simone Inzaghi e rendere la rosa competitiva.

Tra i nomi che sono circolati maggiormente, sicuramente, quello del difensore tedesco, Yan Bisseck è quello più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Intanto, ai microfoni di Tipsbladet, il ds della società danese Aarhaus, Stig Inge Bjørnebye, ha praticamente annunciato l’addio del classe 2000 facendo anche un grande elogio al giocatore.

Ecco le sue parole: “Il fatto che Yann Bisseck verrà ceduto non è qualcosa che ci sorprende. Abbiamo visto da tempo che probabilmente verrà venduto quest’estate, è così bravo e c’è molto interesse per lui. Si tratta di essere ben preparati”.

Bjørnebye, poi, ha continuato: “È chiaramente un vantaggio vendere i giocatori a un buon prezzo. I soldi servono, sono anche un aiuto per noi quando dobbiamo portare altri giocatori. È importante non pensare che possiamo semplicemente sostituire Yann Bisseck, perché è quasi impossibile. Ma dobbiamo coinvolgere persone che si adattino al modo in cui vogliamo giocare. Non dovremmo inseguire un sostituto diretto che possa fare tutto allo stesso modo, perché è molto difficile. Ma dobbiamo lavorare per continuare a crescere”.