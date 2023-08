Inter, il Bologna è chiaro su Aranutovic. Ecco la situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 11/08/2023

Inter, il nodo attaccante non si riesce a sciogliere. Anche per Marko Arnautovic la trattativa sembra non decollare.

Secondo quanto riporta anche Sport Mediaset l’attaccante austriaco dei rossoblu è un obiettivo reale dei nerazzurri, che devono necessariamente coprire almeno uno slot in attacco. La dirigenza dell’Inter si è però scontrata con il muro alzato dai felsinei che chiedono addirittura 20 milioni per lasciar partire il centravanti. Inter, si complica la pista Arnautovic. Rifiutata l’offerta di 8 milioni più Sensi, la richiesta è di 20 milioni

Dopo un primo sondaggio esplorativo, l’Inter avrebbe proposto otto milioni e il cartellino di Sensi. No netto dagli emiliani. Non solo Thiago Motta non vedrebbe funzionale al suo gioco il centrocampista ex Monza, ma Sartori non ha intenzione di privarsi di un titolare, che tra l’altro oggi giocherà in Coppa Italia contro il Cesena, ad appena una settimana dal via del campionato. A meno che ovviamente non siano esaudite le richieste che al momento non sono inferiori ai 20 milioni di euro per l’appunto.