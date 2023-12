Inter, ieri parametro zero oggi esplode il valore

di Redazione, pubblicato il: 08/12/2023

(Inter) Doveva arrivare due anni fa poi l’infortunio bloccò il passaggio. E’ arrivato con un po’ di ritardo ma il tempo perduto (in nerazzurro) lo sta recuperando alla grande. Marcus Thuram è in vetta alle classifiche di rendimento, 5 gol e 6 assist, rigori procurati, giocate di altissimo livello.

Un altro enorme successo di mercato per la coppia Marotta Ausilio, capaci di portare Thuram all’Inter a parametro zero vedendo esplodere ora il suo valore. Secondo la Gazzetta dello Sport se qualche club volesse avvicinarsi al francese l’Inter non si metterebbe al tavolo delle trattativa per meno di 70 milioni di euro.