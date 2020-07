Inter, i numeri danno ragione a Conte: ora secondo posto ed E. League

Secondo l'edizione pomeridiana di Sport Mediaset, il bicchiere della stagione nerazzurra è sempre più mezzo pieno. Con la vittoria di ieri sera ai danni del Napoli, l'Inter si è riportata al secondo posto subito prima dello scontro diretto contro l'Atalanta, in programma il prossimo sabato. Il periodo di forma della compagine meneghina è ben evidenziato anche dai numeri.

L'Inter infatti può vantare la miglior difesa del campionato e il secondo migliore attacco, dietro solo all'Atalanta che è ormai prossima ai 100 gol stagionali nel torneo. Insomma, il lavoro di Conte si vede, e la squadra adesso sembra aver recuperato le energie giusto in tempo per il momento più importante della stagione.

Come detto poco prima, sabato i nerazzurri si giocheranno il secondo posto con la Dea, mentre mercoledì torneranno già in campo per gli ottavi di finale di Europa League, competizione su cui l'Inter punta molto quest'anno. In vista del match contro il Getafe persiste l'incognita legata a Sanchez, in quanto nerazzurri e Manchester United non hanno ancora trovato un accordo sul cileno. Per fortuna Lautaro sembra tornato in forma giusto in tempo per il rush finale.