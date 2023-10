Inter, i fischietti mandano in palla anche Mourinho

di Redazione, pubblicato il: 30/10/2023

(Inter) Josè Mourinho non l’ha presa bene. Le sue dichiarazioni al termine di Inter Roma lasciano capire tutta la sua delusione per il pareggio sfumato a 10 minuti dalla fine. Una partita che i giallorossi hanno impostato con la chiara intenzione di portare a casa lo 0 a 0, un fortino difensivo che ha resistito fino al colpo di Thuram.

Mourinho si è lamentato del calendario che ha costretto la sua squadra a giocare con due giorni di riposo in meno rispetto ai nerazzurri. Poi si è lamentato delle ammonizioni a suo modo di vedere scientifiche.

Infine, al momento di lasciare la tribuna stampa dove ha seguito il primo tempo, si è lamentato (a modo suo) anche dei fischi a Lukaku. Mentre raggiungeva gli spogliatoi per l’intervallo ha incrociato alcuni addetti dell’Inter ai quali ha chiesto: «Avete un fischietto anche per me?