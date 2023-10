Inter, ha cambiato marcia, rinnovo in vista per blindarlo

di Redazione, pubblicato il: 20/10/2023

(Inter) Denzel Dumfries sta convincendo tutti. Messe da parte le incertezze che avevano contraddistinto gran parte delle prestazioni nella stagione scorsa in questi ultimi mesi è diventato uno degli intoccabili di Inzaghi.

Con l’acquisto di Cuadrado molti avevano pronosticato tempi difficili per l’olandese. Le cose stanno andando diversamente, l’ex bianconero è fermo ai box per guai muscolari mentre Dumfries sforna prestazioni sempre più convincenti.

Gol e assist decisivi sia in nerazzurro che in nazionale, Dumfries è sempre più decisivo dovunque giochi.

Anche per questo l’Inter sta lavorando per il rinnovo del suo contratto. Dumfries ha ripetuto più volte di voler proseguire la sua esperienza in nerazzurro. Le parti stanno lavorando per prolungare il contratto almeno fino al 2027 sulla base di 4 milioni netti all’anno. Un aumento congruo rispetto ai 2,5, milioni percepiti adesso da Dumfries, a testimonianza della volontà del club di blindarlo.