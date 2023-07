Inter, Gosens torna in Bundesliga? Il ds dell’Union Berlino parla di questa possibilità

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/07/2023

Inter, Gosens potrebbe lasciare il nerazzurro. Sono giorni di fuoco per il mercato nerazzurro. Dopo l’addio di Brozovic e quello probabile di Onana, e gli arrivi di Frattesi e dei nuovi portieri, ci sono altri movimenti in entrata e in uscita che la società vuole mettere a segno.

Per quanto riguarda queste ultime, c’è un giocatore che potrebbe lasciare presto Milano dopo una stagione e mezza tra alti e bassi. Si tratta di Robin Gosens. L’esterno ex Atalanta vuole trovare più spazio e sta valutando alcune proposte che gli sono arrivate, soprattutto dalla Bundesliga. Tra le squadre maggiormente interessate, c’è anche l’Union Berlino.

La squadra della capitale tedesca, infatti, vuole allestire una squadra che possa essere competitiva dal momento che nella prossima stagione dovrà giocare la Champions League. Proprio del possibile innesto di Gosens, ha parlato il direttore sportivo dell’Union, ovvero Ruhnert.

Ecco le parole di Ruhnert: “Gosens? E’ un giocatore che è stato in finale di Champions League. Per noi, questo è un profilo che sarebbe sicuramente molto interessante. Ma ce ne sono altri. Giocheremo la Champions League, ma non siamo un club di Champions League. Ma abbiamo anche altre idee oltre a Gosens. Ma sarebbe un giocatore estremamente interessante, senza dubbio”.