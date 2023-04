Inter, Gosens parla prima della Juventus: parole nette del tedesco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2023

Inter, Gosens parla prima della Juventus. Il momento della squadra nerazzurra non è nero, di più. Giocatori con la testa altrove, un allenatore perennemente messo in discussione e obiettivi stagionali che sembrano allontanarsi sempre di più a causa dello stato di salute della squadra. Questa sera, probabilmente, l’avversario è il peggiore possibile: la Juventus di Massimiliano Allegri.

Prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato l’esterno nerazzurro, Robin Gosens. L’esterno tedesco ha voluto dire la sua sul match e sul momento della squadra.

Ecco le sue parole: “Hai detto la cosa giusta, il momento è difficile. L’avversario è difficile. Questi sono i momenti in cui puoi cambiare la stagione e il momento negativo. Giochiamo contro un avversario molto in salute. Se oggi torniamo ad essere quelli che siamo, possiamo cambiare tutto l’ambiente e tornare ad essere positivi. La positività serve. Onestamente non servono le spiegazioni. I fatti sono questi: non abbiamo segnato, abbiamo perso con la Fiorentina. Il calcio va sempre avanti, inutile guardare indietro. Oggi c’è una partita per cambiare tutto, le spiegazioni non servono onestamente