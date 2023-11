Inter, gli esami di Pavard fanno tirare un respiro di sollievo. Ecco i tempi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/11/2023

Inter, c’era molta preoccupazione per gli esami strumentali che Benjamin Pavard doveva sostenere oggi.

Il difensore è stato vittima di un infortunio nella partita di sabato scorso a Bergamo contro l’Atalanta.

La torsione innaturale del ginocchio aveva spaventato tutti, con il francese costretto ad uscire in barella. Un po’ di sollievo lo ha dato direttamente lui che sia sulla barella ha lanciato segnali positivi verso i tifosi, e poi ha addirittura festeggiato la vittoria in ciabatte e ghiaccio sul ginocchio.

Inter, confermata la lussazione del ginocchio per Pavard. Dovrà portare un tutore per un mese

Gli accertamenti svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio e sembra che i legamenti non siano stati danneggiati.

Il difensore francese, come si legge sul sito ufficiale dell’intinger, dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di ricominciare il lavoro rieducativo. Probabile che lo si rivedrà in campo solo nel 2024.